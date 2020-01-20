"بعد أن أنهى فايلر مسيرته".. ماذا قدم صالح جمعة مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

حسم رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، مصير صالح جمعة مع الفريق، موضحا بأنه لن يكون لصانع الألعاب مستقبل مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فايلر في المؤتمرالصحفي، عقب لقاء المقاولون العرب، أمس، إنه علم بالحوار الصحفي الذي أجراه اللاعب مؤخرا وحديثه عن عدم مشاركته مع الفريق، واختتم المدير الفني السويسري كلامه بأنه يتمني للاعب مستقبلا ناجحا مع فريق آخر.

ولم يكن خروج صالح جمعة من حسابات فايلر بالأمر الجديد، حيث لم يشارك لاعب الوسط في أي مباراة منذ قدوم المدرب السويسري مطلع الموسم الحالي، لكن رد فعل اللاعب عن استبعاده وغيابه عن التدريبات إضافة إلى التصريحات الإعلامية التي أدلى بها خلال الأيام السابقة ، كلها أمور عجلت باتخاذه قرارا نهائيا برحيله.

وبهذا القرار، انتهت مسيرة استمرت أربع سنوات ونصفًا لصالح جمعة مع الفريق الأحمر، كانت حافلة بإثارة الأزمات وتوقيع العقوبات والاستبعاد عن الملاعب تارة، والتألق وإحياء آمال الجماهير في انتظار صانع ألعاب يقود هجوم الأهلي خلال السنوات المقبلة تارة أخرى.

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وبالالتفات إلى ماقدمه صالح جمعة مع الأهلي، فإنه حتى خلال فترات مشاركاته مع الفريق وتألقه، لم ينجح في تثبيت قدمه لفترة طويلة وتحقيق الاستمرارية.

وانضم صالح جمعة للأهلي في يوليو من عام 2015، حيث قضى لاعب الوسط 4 سنوات ونصفا مع الفريق الأحمر، لكنه خرج خلال تلك الفترة للإعارة لمدة سنة ونصف إلى فريق الفيصلي السعودي في يناير 2018، لكنه عاد للأهلي مرة أخرى في سبتمبر من نفس عام رحيله، بعد فسخ عقده مع الفريق.

وخاض صالح جمعة مع الأهلي 69 مباراة فقط، خلال 4 مواسم في جميع البطولات المحلية والأفريقية، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 13.

وبالنظر لمشاركات صالح جمعة مع الأهلي، فإن اللاعب دخل قائمة المباريات خلال 84 مباراة مع المارد الأحمر، لعب منها 69، وشارك أساسيا في 26 لقاء، بينما دخل كبديل في 43 مباراة، ولم يخُضْ سوى 7 ماتشات فقط كاملة لمدة 90 دقيقة.

وينتظر صالح جمعة اتخاذ قرار نهائي من جانب الأهلي، سواء بالرحيل النهائي، أو بخروجه معارا وإحياء فرصة تواجده مرة أخرى مع القلعة الحمراء في المستقبل.