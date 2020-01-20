القيعي يتحدث عن مصير صالح جمعة مع الأهلي وتصريحات فايلر ورحيل أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي، أن صالح جمعة لاعب وسط الفريق يمتلك عروضاً من أندية كبيرة، مشيرا الى أن هناك لاعب أجنبي سيخرج من الفريق "معاراً"، من أجل قيد السنغالي أليو بادجي.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قد صرح بالمؤتمر الصحفي بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب 2-0، أن صالح جمعة لم يعد له أي دور مع الفريق، متمنيا له التوفيق في الفترة المقبلة في أي ناد أخر.

وقال القيعي في تصريحات لقناة "الحدث" "كان واضح أن الفترة الماضية شهدت أكثر من جلسة بين صالح جمعة والجهاز الإداري بقيادة سيد عبدالحفيظ، فهو كان حديث الساعة خلال الشهر الأخير".

وأكمل "الجميع كان يتحدث أنه من الأفضل خروج صالح جمعة للإعارة من أجل تجربة جديدة، هناك أكثر من نادي كبير يُريده، فهو لاعب يمتلك إمكانيات".

واستمر "في الأهلي هناك لجنة تخطيط وجهاز فني إداري ومصلحة اللاعب، وهناك اجتماعات دارت في الفترة الأخيرة، هو يمتلك عروض، وقد يكون من المناسب أن يخرج معاراً".

وصرح "صالح جمعة لاعب كبير وقد يكون خروجه للإعارة يجعله يستعيد مستواه الفني من جديد".

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وواصل "مشكلة صالح جمعة ذهنية فيما يخص طريقة تفكيره، قد تكون غير مناسبة للجهاز الفني الحالي في تلك المرحلة، قد تكون وجهة نظر صالح جمعة أن مشاركته في الملعب قد تجعله يستعيد تركيزه".

وشدد "ليس بالضروري الحديث عن كل التفاصيل، وفايلر صرح في المؤتمر الصحفي بأكثر مما توقعنا، وكان هناك جلسة بين اللاعب وعبدالحفيظ وقد يكون حدث اتفاق على بعض الأمور، لا يوجد أزمة".

وأضاف "الزمالك بالطبع لن يطلب لاعب من الأهلي أو العكس، في سموحة والإسماعيلي وإنبي والاتحاد، هناك أندية تحتاج لجهود صالح جمعة، ليس وحده، فهناك أكثر من لاعب يمتلك عروضاً للإعارة لكي تستفيد منهم أندية الدوري وأيضا يستفيد اللاعب".

وتابع "موضوع أزارو مختلف عن صالح جمعة، نظرا لأننا هنا نتحدث عن عدد اللاعبين الأجانب بالفريق بعد التعاقد مع بادجي، هناك الكثير من الحلول وبالطبع الأمر سيتنهي بما فيه مصلحة النادي واللاعب ولا يوجد أي مشكلة".

واختتم القيعي تصريحاته قائلا "هناك لاعب أجنبي سيخرج للإعارة وفقا للرؤية الفنية".