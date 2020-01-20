لاعب ليفربول: هدف صلاح كان طريقة جيدة لإنهاء المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعرب ترينت أليكسندر أرنولد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي عن سعادته بعد فوز فريقه على غريمه مانشستر يونايتد، مشيراً إلى أهمية تحسن الفريق في المباريات القادمة.

وحقق ليفربول فوزاً هاماً على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرونولد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليفربول عن مباراة يونايتد: "كانت مباراة صعبة، لقد أتوا إلى هنا من أجل الدفاع، ومن الواضح أننا حققنا هدفنا من المباراة، كان يجب أن تنتهي المباراة في مطلع الشوط الثاني، لقد أضعنا العديد من الفرص، ومن الواضح أننا بحاجة للتحسن قليلاً".

وأضاف الظهير الأيمن الشاب: "مواجهة يونايتد تكون دائماً صعبة، قد يكون ذلك جيداً بالنسبة لهم في أولد ترافورد، ولكن هنا كانت الأمور صعبة عليهم، رغم هذا كنا قادرين على خلق الفرص".

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وأردف: "من الواضح أننا تكيفنا مع الأمر بشكل جيد، وفي الشوط الثاني كان يجب أن نسجل الفرص التي سنحت لنا لننهي المباراة مبكراً".

وعن هدف زميله محمد صلاح، علق أرنولد قائلاً: "نستحق تسجيله، كان ينبغي علينا أن نفوز بأكثر من هدفين، كانت لعبة رائعة، قبل حوالي 10 سنوات فعلها بيبي رينا صنع هدفاً، واليوم كرر أليسون ما فعله رينا، كانت طريقة جيدة لإنهاء المباراة".

واختتم أرنولد تصريحاته بالتعليق عن حسم لقب البريميرليج: "نحن لا نتحدث عن ذلك، لا يزال أمامنا 16 مباراة، نفكر في كل مباراة على حدة، من الواضح أننا فريق قوي وفي وضع جيد، لكننا نعلم أنه لا يزال أمامنا طريق طويل علينا قطعه، نركز جميعاً على المباراة المقبلة، ونعلم جيداً أن أمامنا مواجهة صعبة أمام وولفرهامبتون".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.