عبد الحفيظ يجتمع مع الجهاز الإداري لترتيب رحلة السودان

يعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز الإداري برئاسة سمير عدلي خلال الساعات المقبلة؛ للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة برحلة السودان المرتقبة لمواجهة الهلال السودانيالمقرر لها مطلع فبراير المقبل، في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وشهدت الأيام الماضية تحركات مكثفة من الجهاز الإداري للأهلي؛ لإنهاء كافة الإجراءاتالخاصة بالسفر للسودان، وتنسيق موعد سفر البعثة، وأيضا الاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات وملاعب التدريب.
يذكر أن الأهلي على موعد مع مباراة مهمة مساء الأحد المقبل أمام النجم الساحلي التونسي على استاد السلام في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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