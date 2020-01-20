تشكيل الفيصلي المتوقع لمواجهة الهلال في الدوري السعودي

يستضيف فريق الفيصلي نظيره الهلال السعودي مساء اليوم الاثنين علي ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانيه عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والفيصلي في تمام الساعة الخامسة و عشر دقائق بتوقيت مصر.

تذاع مباراة الهلال أمام نظيره فريق الفيصلي بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق بلال علام.

ومن المتوقع أن تكون تشكيل الفيصلي كالتالي..

حراسة المرمى : مصطفى ملائكة.

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خط الدفاع : محمد قاسم النخلي - إيجور

روسي - رافائيل سيلفا - خالد الغامدي.

خط الوسط : كاليم هايلاند - رولي بونيفاسيا - لويزينهو - يوسف الجبلي - خالد الكعبي.

خط الهجوم : ويليام دي أوليفير.

ويدخل نادي الهلال السعودي الجولة الثانية عشر هو يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد ٣٠ نقطة، في حين ياتي نادي الفيصلي في المركز التاسع برصيد ٢٠ نقطة.