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جوميز يقود تشكيل الهلال المتوقع أمام الفيصلي في الدوري السعودي

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يحل فريق الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الفيصلي مساء اليوم الاثنين علي ملعب مدينة المجمعة ضمن منافسات الجولة الثانيه عشر من بطولة دوري كأس للمحترفين "الدوري السعودي".

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والفيصلي في تمام الساعة الخامسة و عشر

دقائق بتوقيت مصر.

تذاع مباراة الهلال أمام نظيره فريق الفيصلي بشكل حصري عبر قناة الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق بلال علام.

ومن المتوقع أن تكون تشكيل الهلال كالتالي..

حراسة المرمى :عبد الله المعيوف.

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خط الدفاع : ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك.

خط الوسط : جوستافو كويار - عبد الله عطيف - سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو-كارلوس إدواردو .

خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز.

ويدخل نادي الهلال السعودي الجولة الثانية عشر هو يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد ٣٠ نقطة، في حين ياتي نادي الفيصلي في المركز التاسع برصيد ٢٠ نقطة.

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