الشرطة العراقي يستضيف الشباب السعودي في إياب دور الثمانية بالبطولة العربية

يستضيف فريق الشرطة العراقي نظيره الشباب السعودي، في انطلاق مرحلة الإياب لدور الثمانية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم "البطولة العربية"، وذلك على استاد الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.
مباراة الذهاب انتهت بفوز كبير لفريق الشباببسداسية دون رد، على ملعبه بالعاصمة السعودية الرياض.
ويقترب الشباب بنسبة كبيرة الأقرب لحجز أول مكان بين الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من البطولة هذا الموسم.
ويكفي الفريق السعودي الفوز أوالتعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق 5 أهداف لضمان العبور إلى الدور التالي؛ لذا تبدو مهمة الشرطة العراقي صعبة بعض الشيء.
يذكر أن الفائز من تلك المباراة، يلتقي في نصف النهائي مع نظيره من لقاء أولمبيك آسفي المغربي والاتحاد السعودي، علما بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت في ضيافة الأخير بالتعادل 1-1.
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