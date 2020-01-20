موعد مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

يحل فريق الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الفيصلي مساء اليوم الاثنين علي ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانيه عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الهلال و الفيصلي فى الدورى :

تقام مباراة الهلال والفيصلي في تمام الساعة الخامسة و عشر دقائق بتوقيت مصر.

الساعة السادسة و عشر دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة السابعة و عشر دقايق بتوقيت أبو ظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال و الفيصلي :

تذاع مباراة الهلال أمام نظيره فريق الفيصلي بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق بلال علام.

ويدخل نادي الهلال السعودي الجولة الثانية عشر هو يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد ٣٠ نقطة، في حين ياتي نادي الفيصلي في المركز التاسع برصيد ٢٠ نقطة.