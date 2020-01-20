شيكابالا ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب عبداللطيف ابو رجيلة . ابو رجيلة . وأدى اللاعب تدريبات الكرة وخاض التقسيمة، ثم استكمل المران بمجموعة من التدريبات البدنية في صالة الجيمانزيوم. من التدريبات البدنية في صالة الجيمانزيوم. ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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