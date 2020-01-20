حرص عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك على منح الرباعي محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد محمد أبوجبل ومحمد صبحي بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق تدريبات الحراس. بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق تدريبات الحراس. وخضع أبوجبل لبعض التدريبات التأهيلية الإضافية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي حيث قام بالجري حول الملعب. النادي حيث قام بالجري حول الملعب. وخاض الحراس مران فني قوي حيث بدأ ببعض التدريبات البدنية، ثم فقرة للتدريب على التعامل مع التسديدات القوية من داخل المنطقة، وفقرة أخرى للتعامل مع الألعاب الهوائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا لموقعة مازيمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.