أهلي تعز يتأهل لنصف نهائي الدوري التنشيطي

تأهل فريق أهلي تعز، إلى نصف نهائي الدوري التنشيطي في سيئون كثاني المجموعة الثانية بعد فوزه على اليرموك مساء الأحد.



وجاء تأهل الفريق الأهلي بعد تحصله على خمس نقاط من فوز وتعادلين، ليلحق بركب (فريق نادي التلال) ـ 7 نقاط ـ إلى الدور الثاني من نهائيات الدوري التنشيطي لأندية الجمهورية.



ويدين الأهلي بفوزه إلى لاعبيه (جهاد أحمد) الذي تكفل بإحراز الهدف الأول في الدقيقة (35) و(عصام نعمان) في الدقيقة الـ(72).



وجاء هدف اليرموك الوحيد عن طريق لاعبه (أسامه علي) في الدقيقة الواحدة والسبعين.



وغادر اليرموك والهلال الساحلي البطولة من دورها الأول.



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