اونلاين | مشاهدة مباراة الشباب والشرطة في البطولة العربية live

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شاهد اليوم مباراة الشرطة والشباب مشاهدة مباراة الشباب والشرطة بث حي مباراة الشباب والشرطة بث مباشر مباراة الشباب والشرطة بث كاس محمد السادس مباشر live بث البطولة العربية في هذا اللقاء سيقابل الشباب السعودي خصمه نادي الشرطة العراقي في مساء يوم الأثنين 20 يناير 2020 على ستاد الملك عبد الله الثاني يقع في منطقة القويسمة جنوب شرق مدينة عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، يتسع الملعب لجلوس 18000 شخص, الليث الأبيض السعودي سيدخل بإستعداد قوي تحت قيادة المدرب لويس غارسيا , في هذا اللقاء سيقابل نادي الشرطةالسعودي خصمه نادي االشباب السعودي والذي يسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابة تمنحه بطاقة التأهل في كأس محمد السادس للاندية الابطال.

مشاهدة مباراة الشباب والشرطة بث حي مباراة الشباب والشرطة بث مباشر مباراة الشباب والشرطة بث كاس محمد السادس مباشر live بث البطولة العربية موعد مباراة الشباب x الشرطة :

إنطلاق المباراة : يوم االأثنين 20 يناير 2020

الساعة : 16:30 مصر، 17:30 السعودية

مشاهدة مباراة الشباب والشرطة بث حي مباراة الشباب والشرطة بث مباشر مباراة الشباب والشرطة بث كاس محمد السادس مباشر live بث البطولة العربية الملعب :استاد الملك عبدالله الثاني

البطولة: كأس محمد السادس للاندية الابطال

مشاهدة مباراة الشباب والشرطة بث حي مباراة الشباب والشرطة بث مباشر مباراة الشباب والشرطة بث كاس محمد السادس مباشر live بث البطولة العربية نتيجة مباراة الذهاب : الشرطة 0 – 6 الشباب

مشاهدة مباراة الشباب والشرطة بث حي مباراة الشباب والشرطة بث مباشر مباراة الشباب والشرطة بث كاس محمد السادس مباشر live بث البطولة العربية التوقيت الشرطة x الشباب :

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14:30 غرينتش – نواكشوط

15:30 الرباط – الجزائر – تونس

16:30 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

17:30 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

18:30 مسقط – أبوظبي

مشاهدة مباراة الشباب والشرطة بث حي مباراة الشباب والشرطة بث مباشر مباراة الشباب والشرطة بث كاس محمد السادس مباشر live بث البطولة العربية التوقيت الشرطة x الشباب :

Abu Dhabi Sport 1 HD

القناة : ابو ظبى الرياضية 1

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