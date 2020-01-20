اونلاين | مشاهد مباراة الشباب والشرطة الاثنين بث مباشر KSA SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع (لحظة بلحظة)

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مشاهدة البطولة العربية اليوم مشاهدة مباراة الشباب والشرطة بث حي مباراة الشباب والشرطة بث مباشر مباراة الشباب والشرطة بث كاس محمد السادس مباشر live بث البطولة العربية تنطلق فى الرابعة والنصف من مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة منافسات إياب الدور ربع النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بمواجهة فريقى الشباب السعودى والشرطة العراقى، والتى يستضيفها استاد الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان، حيث تبدو فرص "الليث الأبيض" الأقوى فى التأهل للمربع الذهبى بعدما حقق فوزا كاسحا على أرضه ووسط جماهيره فى العاصمة السعودية "الرياض" بستة أهداف دون مقابل.

مشاهدة مباراة الشباب والشرطة بث حي مباراة الشباب والشرطة بث مباشر مباراة الشباب والشرطة بث كاس محمد السادس مباشر live بث البطولة العربية ويكفي الشباب السعودي الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق 5 أهداف لضمان العبور إلى الدور التالي، فى المقابل تبدو مهمة الشرطة العراقي صعبة بعض الشيء فى التأهل للدور نصف النهائى.

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مشاهدة مباراة الشباب والشرطة بث حي مباراة الشباب والشرطة بث مباشر مباراة الشباب والشرطة بث كاس محمد السادس مباشر live بث البطولة العربية وفاز الفريق السعودى فى الذهب بنصف دستة أهداف دون رد، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يوم 23 ديسمبر من العام الماضى، حيث أحرز خماسية الشباب السعودى فى الشوط الأول كلا من: دانييلو اسبيريا فى الدقائق (5) و(7) و43 من زمن المباراة، ثم أضاف سيباستياو جونيور "سيبا" الثالث فى الدقيقة (18) من ركلة جزاء، ثم كريستيان جوانكا فى الدقيقة (21) من عمر اللقاء.

مشاهدة مباراة الشباب والشرطة بث حي مباراة الشباب والشرطة بث مباشر مباراة الشباب والشرطة بث كاس محمد السادس مباشر live بث البطولة العربية وفى الشوط الثانى عاد سيباستياو جونيور "سيبا" لتسجيل الثانى له والسادس لصالح الشباب فى الدقيقة 72 من زمن المباراة.

مشاهدة مباراة الشباب والشرطة بث حي مباراة الشباب والشرطة بث مباشر مباراة الشباب والشرطة بث كاس محمد السادس مباشر live بث البطولة العربية يذكر أنه من المقرر أن يلتقى الفائز من مباراة الشرطة العراقى ضد الشباب السعودى، فى الدور نصف النهائي مع نظيره الفائز من مباراة أولمبيك آسفي المغربي والاتحاد السعودي، علما بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت في ضيافة الأخير بالتعادل 1-1.