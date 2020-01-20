اونلاين | مشاهدة مباراة الشباب والشرطة بث مباشر الشباب ضد الشرطة اليوم في البطولة العربية AD SPORT HD

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مشاهدة مباراة الشباب والشرطة بث حي مباراة الشباب والشرطة بث مباشر مباراة الشباب والشرطة بث كاس محمد السادس مباشر live بث البطولة العربية الشباب يحل ضيفا على الشرطة العراقي في اياب دور ربع نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال

مشاهدة مباراة الشباب والشرطة بث حي مباراة الشباب والشرطة بث مباشر مباراة الشباب والشرطة بث كاس محمد السادس مباشر live بث البطولة العربية الشباب بقيادة مدربه الاسباني لويس غارسيا ، نجح في حسم لقاء ذهاب دور ربع نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال بسداسية مقابل لاشئ ، ليسهل الأمر على نفسه في لقاء الاياب.

مشاهدة مباراة الشباب والشرطة بث حي مباراة الشباب والشرطة بث مباشر مباراة الشباب والشرطة بث كاس محمد السادس مباشر live بث البطولة العربية وبلغ الشباب الدور ربع النهائي بعد تخطيه عقبة فريق شباب الأردن بالفوز 1-0 ذهابًا على ملعبه، والتعادل بهدف لمثله في مباراة العودة.

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مشاهدة مباراة الشباب والشرطة بث حي مباراة الشباب والشرطة بث مباشر مباراة الشباب والشرطة بث كاس محمد السادس مباشر live بث البطولة العربية فيما تأهل فريق الشرطة إلى دور الثمانية بعد فوزه على فريق نواذيبو الموريتاني بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب، وبخماسية نظيفة في مباراة العودة.

مشاهدة مباراة الشباب والشرطة بث حي مباراة الشباب والشرطة بث مباشر مباراة الشباب والشرطة بث كاس محمد السادس مباشر live بث البطولة العربية ووصلت بعثة الشباب مساء أمس إلى العاصمة الأردنية عمان، من جانبه، طالب خالد البلطان رئيس نادي الشباب لاعبي فريقه بالعودة إلى الرياض ببطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية، وذلك من خلال الاجتماع بهم ودعمهم قبل انطلاقة التدريب الأخير بمقر النادي في مدينة الرياض.

مشاهدة مباراة الشباب والشرطة بث حي مباراة الشباب والشرطة بث مباشر مباراة الشباب والشرطة بث كاس محمد السادس مباشر live بث البطولة العربية ومن المقرر ان تنطلق المباراة عصر الاثنين في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة ، على ان تذاع بشكل حصري عبر أبوظبي الرياضية الأولى HD.