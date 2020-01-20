اونلاين | بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش اليوم 20-1-2020 في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش اليوم 20-1-2020 في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر الاتحاد والجيش بث حي مباراة الاتحاد السكندري في الدوري استقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى على اختيار 20 لاعبا للسفر للقاهرة والدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة طلائع الجيش فى الأسبوع الـ14 من عمر مسابقة الدورى الممتاز المقرر لها غدا الإثنين فى الخامسة مساء باستاد جهاز الرياضة العسكرى .

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر الاتحاد والجيش بث حي مباراة الاتحاد السكندري في الدوري ضمت القائمة كل من :-

حراسة المرمى : عماد السيد و محمود الزنفلى

خط الدفاع : إسلام جمال و محمد أنور وويلسون والسيد سالم ومحمود شعبان وصبرى رحيل وأسامة العزب

خط الوسط : نور السيد و أحمد نبيل مانجا ومروان عطية وأحمد رفعت وأحمد حجى وأيمن غباشى ورزاق سيسيه

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خط الهجوم : أوكوى وخالد قمر وأنيس سالتو ومحمد جدو

ويغيب عن المباراة عمرو خليل و صبحى سليمان و احمد راشد و خالد الغندور و هشام محمد و مروان النجار و يوسف حسن.

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر الاتحاد والجيش بث حي مباراة الاتحاد السكندري في الدوري من ناحية أخرى، يعاني هشام محمد لاعب الفريق من الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته في مران الأمس وأجرى اللاعب أشعة بمعرفة عمرو الأشلم طبيب الفريق الذى أكد إصابته بمزق من الدرجة الثانية يستلزم العلاج لمدة لا تقل عن 21 يومًا وأصبح خارج حسابات الجهاز الفنى فى مباريات الدور الأول ومباراة العودة فى البطولة العربية أمام الإسماعيلى.

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر الاتحاد والجيش بث حي مباراة الاتحاد السكندري في الدوري في السياق ذاته، طلب طلعت يوسف، من رئيس نادي الاتحاد السكندري، تدعيم الفريق بلاعب خط وسط مميز، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ورشح مدرب الاتحاد لمسئولي النادي أكثر من لاعب للتعاقد مع أي منهم على رأسهم صلاح ريكو، لاعب مصر المقاصة.

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر الاتحاد والجيش بث حي مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات على حساب كل من المصري البورسعيدي والجونة وحرس الحدود بهدف نظيف والإسماعيلي بثلاثية نظيفة والمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وأف سي مصر بهدفين مقابل هدف وتعادل في 4 مباريات أمام وادي دجلة بهدف لكل فريق وإنبي وطنطا سلبيًا وبيراميدز بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله وتعرض للهزيمة في 3 مباريات أمام الزمالك بهدف نظيف والأهلي برباعية نظيفة والمقاولون بهدف نظيف .