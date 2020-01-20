رياضة | صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي عن سعي ناديه لعقد صفقة تبادلية مع برشلونة الإسباني في الوقت الحالي.

وقال باراتيتشي لشبكة سكاي سبورت الإيطالية: "نتحدث مع برشلونة عن اثنين من اللاعبين الشبان.. لقد حظينا بماتيوس بيريرا بين صفوفنا لسنوات عديدة، هو لاعب جيد ويتمتع بفنيات جيدة، ولكنه في حاجة إلى أسلوب لعب محدد ليُظهر مستواه الأفضل".

Advertisements

وأضاف: "رأينا أن برشلونة لديه لاعب شاب يدعي ماركيز يتمتع بمميزات مهاجم سيتأقلم جيدًا مع كرة القدم الإيطالية، وبالفعل دخلنا في محادثات مع برشلونة لأننا نظن أن هذا سيكون خيارًا جيدًا لكلا الناديين".

وتسعى إدارة يوفنتوس إلى التخلص من البرازيلي البالغ من العمر 21 عامًا لضم مهاجم برشلونة الرديف ماركيز.