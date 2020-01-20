رياضة | الألومنيوم يستعد لموقعة للمنيا في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يستعد لموقعة للمنيا في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى، المدير الفني للفريق، استمرار التدريبات اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة فريق نادي المنيا، والمقرر لها الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية، من الدور الثاني، لدوري القسم الثاني.

وطالب المدير الفني جميع اللاعبين، رفع حالة الاستعداد والتركيز خلال هذه الفترة، التي تعد أصعب فترة للفريق، بعد اعتلائه قمة المجموعة.

وأعرب ياسر الكنانى، عن سعادته ببلوغ الفريق قمة المجموعة، تزامنا مع بداية الدور الثاني، مؤكدا ان الفرصة لاتأتي مرتين، وسوف نتمسك بها، بالاجتهاد وتقديم كل ما لدينا لتحقيق حلم جماهير نادي الألومنيوم بالعودة للدوري الممتاز.

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وكان فريق نادي الألومنيوم، حقق فوزا غاليا على نظيره فريق نادي الفيوم، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس بملعب الألومنيوم، ضمن مواجهات الجولة الأولى، من الدور الثاني، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

يحتل فريق الالومنيوم المركز الثاني، برصيد 25 نقطة مساويا مع نادى البنك الأهلي، صاحب المركز الأول بفارق الأهداف.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 25 نقطة

2- الألومنيوم 25 نقطة

3- بنى سويف 24 نقطة

4- شبان قنا 20 نقطة

5- تليفونات بني سويف 19 نقطة

6- بترول أسيوط 17 نقطة

7- المنيا 15 نقطة

8- سوهاج 15 نقطة

9- الإعلاميين 15 نقطة

10- الفيوم 13 نقطة

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط