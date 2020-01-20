رياضة | الشرابية يواجه حلوان في نهائي دوري مراكز الشباب بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرابية يواجه حلوان في نهائي دوري مراكز الشباب بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي في الرابعة عصر اليوم فريق مركز شباب الشرابية مع نظيره مركز شباب حلوان على ملعب مركز شباب الجزيرة، في نهائي دوري مراكز الشباب على مستوى محافظة القاهرة، حيث سيحصل الفائز على لقب البطولة ويتأهل للمشاركة في المرحلة النهائية لدوري مراكز الشباب والتي ستضم 32 فريقا على مستوى الجمهورية.

وكان مركز شباب الشرابية قد تأهل الى النهائي بعد فوزه على مركز شباب بولاق بهدف نظيف، بينما صعد مركز شباب شرق حلون للمباراة النهائية بعد تجاوز مركز شباب المستقبل بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.

يذكر ان فريق مركز شباب أبو النمرس قد توج أمس بلقب البطولة على مستوى محافظة الجيزة، كما اسفرت نتائج البطولة على مستوى المحافظات حتى الان عن فوز مركز شباب ابو المطامير ببطولة محافظة البحيرة، ومركز شباب منشأة عبد الرحمن بلقب محافظة الدقهلية، ومركز شباب مدينه الروضه ببطولة محافظة دمياط، ومركز شباب فيصل ببطولة محافظة السويس، ومركز شباب الحسينات بلقب البطولة في الأقصر، ومركز شباب مدينة البصيليه بحرى بلقب محافظة اسوان.