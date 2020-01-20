رياضة | الأهلي يعلق على تعقد حساباته أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلق على تعقد حساباته أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية مباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ: "لا بديل أمامنا سوى تحقيق الفوز في مواجهة الأحد المقبل؛ للاقتراب من حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي".

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر يثق بشدة في قدرات اللاعبين، وشخصية الفريق التي تحسم العديد من المواقف الصعبة، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الأهلي هذا الموسم؛ بسبب تلاحم المباريات، وخوض عدد مكثف منها في مدة زمنية قصيرة.

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وأشار عبد الحفيظ إلى أن منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة أمر إيجابي؛ لالتقاط الأنفاس، خاصة أن الجميع كان في حاجة للراحة؛ للتحضير بشكل جيد لمباراة النجم الساحلي التونسي المقبلة.

يذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته بعد غد الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك الأهلي 7 نقاط في المجموعة الثانية جمعها من الفوز علي بلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني في الدور الأول من منافسات المجموعة الثانية ثم التعادل أمام بلاتينيوم في الدور الثاني من مباريات المجموعة.