رياضة | من أولها.. ميسي يأمر كيكي سيتين بضم نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من أولها.. ميسي يأمر كيكي سيتين بضم نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني من مدربه الجديد كيكي سيتين التعاقد مع مهاجم جديد بديل للنجم المصاب لويس سواريز.

ووفقاً لصحيفة ميرور البريطانية، رشح ميسي مواطنه ونجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو للالتحاق بصفوف برشلونة في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحفية البريطانية إلى أن ميسي طرح فكرة ضم أجويرو، رغم عدم تقديم تفكير إدارة برشلونة مطلقاً في ضم النجم الأرجنتيني.

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وينتهي عقد أجويرو مع مانشستر سيتي في صيف عام 2021، إلا أنه قد يغادر ملعب الإتحاد مستقبلاً، في حال استطاعت إدارة برشلونة إقناعه بترك الفريق السماوي.

وأضافت ميرور، أن مدرب الفريق بيب جوارديولا غير مستعد للتخلي عن أجويرو في الوقت الحالي، في ظل المستوى المتميز الذي يقدمه مع الفريق في الموسم الحالي.

ويحتاج برشلونة لمهاجم جديد بشكل عاجل، عقب الإصابة القوية التي تعرض لها سواريز، والتي من شأنها أن تبعد اللاعب عن المباريات لفترة لا تقل عن أربعة أشهر.

واستطاع سيتين عبور أول إختبار رسمي له، بالفوز على غرناطة يوم أمس بملعب كامب نو بهدف دون رد، في الجولة 20 من الدوري الإسباني، مما أعاد النادي الكتالوني للصدارة مرة أخرى.