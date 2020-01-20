رياضة | أمير مرتضى يوضح موقف الزمالك من ضم أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يوضح موقف الزمالك من ضم أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ، أمير مرتضى، موقف فريقه بعض تداول أخبار ان القلعة البيضاء تسعى من أجل ضم المهاجم المغربي وليد أزارو ، لاعب الأهلي ، وذلك خلال الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقال أمير : " بالطبع وليد أزارو لاعب جيد، لكن كل مانشر عن دخولنا في مفاوضات مع اللاعب غير صحيح ، مؤكداً أن الزمالك يضم الفريق افضل اللاعبين".

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وتابع : " ليس لدينا أماكن شاغرة في القائمة المحلية ، كما أن سيتواجد الكونغولي كابونجو كاسونجو مع الفريق وهو المكان الوحيد المتاح للفريق الأن".

وأختتم أمير مرتضى : " الزمالك سيحدد احتياجاته في نهاية الموسم وفقا للمتطلبات التي يحتاجها باتريس كارتيرون والجهاز الفني".

يذكر أن الزمالك سيواجه نادي مازيمبي مساء الجمعة المقبل في الجولة الـ5 لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يمتلك الزمالك رصيد 7 نقاط تضعه في المركز الثاني.