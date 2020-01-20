رياضة | ريال مدريد يهزم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يهزم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل نادي برشلونة الإسباني في كسر هيمنة ريال مدريد على سوق الانتقالات الصيفية خلال شهر يناير الجاري.

وذكرت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية أن نادي برشلونة حاول إجهاض صفقة انتقال الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام إلى ريال مدريد لكن فشل في ذلك.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة حول تعطيل مفاوضات أياكس وريال مدريد، وقدمت عرضا ماليا أكبر للحصول على خدمات فان دي بيك.

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وكان ريال مدريد قد عرض 55 مليون يورو لشراء فان دي بيك، ووصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة، قبل أن يتدخل البارسا بعرض مالي أكبر.

وكشفت عن إدارة أياكس أو فان دي بيك لم يغيرا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النادي الملكي، واعتبروا أن عرض برشلونة كأنه لم يكن.