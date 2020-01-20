رياضة | مشوار دكرنس في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشوار دكرنس في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا الثلاثاء مباريات الدور الثانى، بدوري القسم الثاني، حيث يشارك ضمن فرق المجموعة الثالثة.

وفيما يلى نرصد لكم مسيرة دكرنس بالدور الأول واستعداداته للدور الثانى.

دكرنس هو أحد فرق محافظة الدقهلية بالمجموعة الثالثة والتى تضم أيضا فريق المنصورة إلى جواره وهو الممثل الثانى لمحافظة الدقهلية.

نجح دكرنس بالموسم الماضى فى العودة مجددا للمشاركة بالقسم الثانى مع بداية الموسم الحالى وبعد غياب موسمين عقب هبوطه للقسم الثالث بعدما تمكن من إجتياز دورة الترقى تحت قيادة مديره الفنى السابق بالموسم الماضى مصطفى مرعى والذى رحل عن الفريق مع نهاية الموسم الماضى.

عقب صعود الفريق أعلن مجلس إدارة نادى دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم عن إختياره أيمن الجمل لاعب الإسماعيلى السابق لخلافة مصطفى مرعى فى قيادة الفريق وجهازه المعاون بالكامل والإبقاء فقط على حسام عبدالعال مدربا عاما رفقة أيمن الجمل.

وتعاقد مجلس إدارة النادى مع ٢٣ لاعبا جديدا قبل وخلال فترة الإعداد للموسم الجديد لينضموا لخماسى الموسم والذين شاركوا الفريق التأهل والعودة للقسم الثانى.

وأقام الفريق معسكرا إعداديا للموسم الجديد بمدينة الإسماعيلية على مرحلتين وإستمر لمدة تقارب ٢١ يوما حيث خاض الفريق الكثير من المباريات الودية والتى تخطت ١٨ مباراة مختلفة.

خلال مباريات الدور الأول إفتتح دكرنس مشاركته بمفاجئة مدوية بعدما تغلب على الأوليمبى بعقر داره بهدف وإستمر الفريق فى صدارة المجموعة لثلاثة أسابيع متتالية بعدما حقق الفوز على حساب مالية كفرالزيات بملعبه بدكرنس ثم تعرض لهزيمة مفاجئة أمام الحمام بمطروح.

ثم عاد الفريق للإنتصارات بعدما حققا فوزا ثمينا على حساب غزل المحلة بهدفين ولكنه وقع فى فخ التعادل على أرضه أمام المنصورة بالجولة الرابعة بهدف لمثله ثم عاد بتعادل ثمين خارج أرضه سلبيا أمام فاركو.

بداية إنحدار مستوى ونتائج الفريق بدأت مع تلقى الفريق هزيمة قاسية ومفاجئة بالجولة السادسة أمام دمنهور بملعبه بهدفين دون مقابل ثم تعرض لخسارة هى الأكبر خلال مسيرته بالدور الأول أمام مستضيفه الرجاء بثلاثية نظيفة.

Advertisements

ثم حقق الفريق فوزا صعبا أمام ضيفه أبوقير للأسمدة بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعبه بدكرنس قبل أن يتعرض لهزيمة جديدة أمام بلدية المحلة بهدف وحيد وإختتم الفريق مبارياته بالدور الأول بتعادل سلبى مخيب أمام جماهيره ضد فريق بيلا.

عقب نهاية الدور الأول أعلن مجلس إدارة نادى دكرنس عن رحيل الجهاز الفنى بالتراضى مع الإبقاء على حسام عبدالعال مدربا عاما للفريق.

الفريق خلال الدور الأول حصد ١٥ نقطة بعدما حقق الفوز فى ٤ مباريات والتعادل فى ٣ مباريات والهزيمة فى ٤ مباريات حيث سجل الفريق ٩ أهداف وتلقت شباكه ١٠ أهداف.

ويحتل الوافد الجديد عماد حلمى صدارة هدافى الفريق برصيد ٣ أهداف ويحتل الفريق المركز الثانى كأقل الفرق إحرازا للأهداف بالتساوى مع الأوليمبى ومالية كفرالزيات برصيد ٩ أهداف بينما يحتل الفريق المركز التاسع بالتساوى مع الأوليمبى برصيد ١٠ أهداف بين أكثر الفرق إستقبالا للأهداف.

وعقب رحيل أيمن الجمل مباشرة قرر مجلس إدارة دكرنس تعيين مصطفى عبده مديرا فنيا للفريق ويعاونه حسام عبدالعال مدربا عاما و وائل صلاح مدربا وناصر فاروق مدربا لحراس المرمى و محمود سمرة طبيبا و إبراهيم الوزير إداريا.

وخلال فترة التعاقدات الشتوية نجح مجلس الإدارة فى ضم أحمد جمعه مهاجم المريخ البورسعيدى و باتريك أدو مهاجم غزل المحلة و أخيرا ينتظر اليوم الإعلان رسميا عن إنضمام سعد جمال لاعب وسط مهاجم السنبلاوين.

وأنهى الفريق معسكره بمنتجع الأسيوطى والذى إنطلق السبت قبل الماضى وإستمر حتى الخميس الماضى حيث خاض الفريق خلاله ٣ مباريات أمام تليفونات بنى سويف، وببا، والفيوم.

وفيما يلى مواعيد مباريات دكرنس بالدور الثانى :

دكرنس - الأوليمبى (الثلاثاء ٢١ يناير)

مالية كفرالزيات - دكرنس (الثلاثاء ٢٨ يناير)

دكرنس - الحمام (الثلاثاء ١١ فبراير)

غزل المحلة - دكرنس (الثلاثاء ١٨ فبراير)

المنصورة - دكرنس (الثلاثاء ٢٥ فبراير)

دكرنس - فاركو (الثلاثاء ١٠ مارس)

دمنهور - دكرنس (الثلاثاء ١٧ مارس)

دكرنس - الرجاء (الثلاثاء ٣١ مارس)

أبوقير للأسمدة - دكرنس (الثلاثاء ٧ أبريل)

دكرنس - بلدية المحلة (الثلاثاء ١٤ أبريل)

بيلا - دكرنس (الثلاثاء ٢١ أبريل)