رياضة | 10 حكام أداروا مباريات الحمام بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 حكام أداروا مباريات الحمام بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدار 10حكام مباريات نادي الحمام في الأسابيع الـ 11خلال الدور الأول، منهم حكم وحيد أدار مباراتين للحمام خلال الدور الأول وهو محمد الصباحي الذي تولى إدارة، مباراة المنصورة في الجولة الأولي بملعب الحمام وإنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ومباراة أبو قير في الجولة السابعة والتي إنتهت بفوز الحمام بهدف نظيف بملعب الحمام أيضا.

وفي الجولة الثانية، أدار الحكم ميدو سلامة، مباراة الفريق المطروحي أمام غزل المحلة بإستاد غزل المحلة، والتي إنتهت بخسارة الحمام بهدف نظيف ، بينما أدار طارق مجدي مباراة الحمام ودكرنس في الجولة الثالثة وإنتهت بفوز الحمام بهدف نظيف بملعب الحمام.

وفي الجولة الرابعة، أدار عمرو عابد مباراة الفريق المطروحي أمام فاركو بإستاد المكس والتي إنتهت بفوز فاركو 2/4، وفي الجولة الخامسة كان محمد أبو خاطر شاهدا علي هزيمة الحمام من دمنهور 1/3، وأدار محمد عادل ديربي مطروح بين الحمام والرجاء في المباراة التي أقيمت بملعب الأوليمبي وإنتهت بفوز الرجاء 3/4.

وفي الجولة التاسعة، أدار عمرو رمضان مباراة الفريق المطروحي مع بلدية المحلة والتي إنتهت بالتعادل 2/2، بينما أدار أحمد صالح مباراة الحمام وبيلا بملعب الحمام والتي تم إلغائها بعد 5دقائق فقط لعدم إكتمال العدد القانوني لفريق بيلا، وعلي ملعب عز الدين يعقوب ملعب الأوليمبي كان إبراهيم نور الدين حكما للقاء الأوليمبي والحمام والذي إنتهي بفوز الحمام 1/2 ، وكان علي الكيكي أخر الحكام التي إدارت مباريات الحمام خلال الدور الأول وكانت أمام مالية كفر الزيات بملعب الحمام والتي إنتهت بالتعادل 1/1.

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وأنهى الحمام المطروحي مباريات الدور الأول بالمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني وهو في المركز السابع برصيد 15نقطة جمعهم من الفوز في 4مباريات، و3 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.

ويقود الفريق جهاز فني مكون من: جمال حليو مشرف عام علي الكرة، وسيد زهران مدير الكرة، ومجدي طلبة مدير فني، ومحمود عز مدرب عام، وسمير سعد مدرب عام، وخميس رزق مدرب، وعاطف عيد مدرب حراس مرمي، و أحمد علي طبيب.

يذكر أن نادي الحمام يواصل إستعدادتة لمباراة الثلاثاء أمام المنصورة في بداية مبارياتة بالدور الثاني، ونجح الفريق في تدعيم صفوفة بصفقتين حتي الأن بالتعاقد مع هشام نيمار من بيلا، وعبد الرحمن عبد النبي من الإعلاميين.

