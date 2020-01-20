سرقة منزل اللاعب مامادو ساكو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تمكن مجهولون من السطو على منزل النجم الفرنسي مامادو ساكو، مدافع فريق كريستال بالاس الحالي، وليفربول السابق.

اللصوص سرقوا 500 ألف جنيه إسترليني ما يعادل (587 ألف يورو)، بعد اقتحام منزله الذي استأجره من مواطنه النجم السابق نيكولا أنيلكا.

صحيفة “إيفنينغ ستاندارد”، ذكرت أن الشرطة أصدرت نداء يتعلق بما وصفته “عملية سطو عالية القيمة” في حي ويمبلدون المرموق، جنوب لندن بالقرب من المجمع الذي يستضيف سنويا ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

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الشرطة نشرت صورة لامرأة تود التحدث إليها لأنها شوهدت بالقرب من العنوان في يوم الحادث، وقد تكون قادرة على المساعدة بحسب ما أفاد المتحدث باسم شرطة العاصمة دين شو، قائلا: يعتقد أن مشتبه بهما من الرجال نفذا عملية السطو.

الشرطة لم تكشف عن أسماء ضحايا عملية السطو لكن صحيفة “إيفنينغ ستاندارد” تعرفت على ضحية عملية السطو وهو نجم كريستال بالاس مامادو ساكو وعائلته.. مشيرة إلى أن لاعب ليفربول السابق البالغ من العمر 29 عاما، كان خارج المنزل بصحبة زوجته ماجدة وأطفالهما الثلاثة.

وكانت المنطقة مسرحا للعديد من عمليات السطو الكبيرة في السنوات الأخيرة، وكان أنيلكا نفسه في المنزل عندما حاول ما يسمى بـ “متسكع ويمبلدون” استريت كاباج القيام بعملية سطو قبل ستة أعوام.

أنيلكا، النجم السابق لريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي وتشلسي، طارد السارق المشتبه به في القيام بمئات من عمليات السطو في ضاحية لندن الفخمة، وسجن العام الماضي لمدة 14 عاما بعد القبض عليه.