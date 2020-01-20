بالأرقام.. ثيو هيرنانديز يعادل رقم بانونشي ويصبح أكثر مدافع تهديفيا في الكالتشيو.

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الإثنين 20 يناير 2020 يقدم الفرنسي ثيو هيرنانديز ، ظهير نادى ميلان الإيطالي مستويات مميزة ،منذ قدومه في الصيف الماضي قادماً من ريال مدريد الإسباني ، علي سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، صاحب 22 عام يمثل حجر الزاوية في تشكيلة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، الفرنسي الحاصل علي دوري ابطال اوروبا برفقة البلانكو الابيض، مثل ميلان في بطولة الدورى في 16 مباراة بدأ في 15 وحل بديلا في لقاء وحيد، سجل 5 اهداف وصنع هدفين ،اخر هذه الاهداف في شباك اودينيزي في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن إطار الجولة العشرون والتي انتهت بفوز الروسونيري بثلاث اهداف مقابل هدفين.

ثيو هيرنانديز يعادل الرقم القياسي لجوكر الكرة الإيطالية كريستيانو بانونشي بتسجيل 5اهداف أصبح الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز ،ظهير ميلان الطائر ، اول مدافع في ميلان الإيطالي يسجل 5 اهداف في موسم واحد، منذ كريستيانو بانونشي ظهير ميلان والمنتخب الايطالي، الذي سجل في موسم 95/96 برفقة الاحمر والاسود 5 اهداف .

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