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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأثنين 20 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يناير 2020
تقام اليوم الأثنين 20-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الفيصلي ضد الهلال في الدوري السعودي.
حيث يلتقي طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري
ويستضيف الفيصلي نظيره الهلال في الدوري السعودي.
ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.
موعد مبارايات الدوري المصري
أسوان × وادى دجلة، الساعة لثانية والنصف ظهرا، على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.
طلائع الجيش × الاتحاد السكندرى، الساعة الخامسة مساء، على قناة أون سبورت وتايم سبورت.
مواعيد مباريات الدورى الإيطالى أتلانتا × سبال، الساعة العاشرة إلا الربع مساء، على قناة beIN SPORT HD 4.
مواعيد مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال الشرطة العراقى × الشباب السعودى، الساعة الرابعة والنصف عصرا، على قناة أبو ظبى الرياضية.
مواعيد مباريات الدورى السعودى اليوم الفيصلى × الهلال، الساعة الخامسة وعشر دقائق مساء، على قناة السعودية الرياضية.
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