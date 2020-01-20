شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يؤكد تحسن حالة رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحسن حالة رمضان صبحي، لاعب الفريق، الذي يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وأضاف الجهاز الطبي أن اللاعب يخطو خطوات جيدة جدا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، مؤكدًا أنه يقترب تدريجيا من إعلان جاهزيته والعودة للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل.

وأوضح أن اللاعب يستكمل في الوقت الحالي برنامجه العلاجي والتأهيلي في «الجيم» والملعب، على أن تشهد الأيام المقبلة خوض تدريبات الكرة بشكل خفيف، وبعدها تبدأ مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي لحين الاطمئنان على جاهزيته التامة.