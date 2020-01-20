شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يؤكد تحسن حالة رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحسن حالة رمضان صبحي، لاعب الفريق، الذي يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.
وأضاف الجهاز الطبي أن اللاعب يخطو خطوات جيدة جدا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، مؤكدًا أنه يقترب تدريجيا من إعلان جاهزيته والعودة للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل.
وأوضح أن اللاعب يستكمل في الوقت الحالي برنامجه العلاجي والتأهيلي في «الجيم» والملعب، على أن تشهد الأيام المقبلة خوض تدريبات الكرة بشكل خفيف، وبعدها تبدأ مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي لحين الاطمئنان على جاهزيته التامة.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الأهلي يؤكد تحسن حالة رمضان صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.