شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام مثيرة في فوز الأهلي على المقاولون: «سليمان» يتخطى «أبوجريشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتصار جديد حققه النادي الأهلي على حساب المقاولون العرب، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الطرفين بملعب السلام بمنافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 36 في صدارة جدول ترتيب، بينما حافظ المقاولون على الوصافة بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة.

«المصري اليوم» يرصد 10 أرقام تحققت بفوز الأهلي على المقاولون.

1. الأهلي حقق أفضل انطلاقة له بالدوري الممتاز منذ 14 عامًا، وتخطى رقمه الشخصي الذي حققه في موسم 2005-2006 بالفوز في 11 مباراة متتالية بمستهل مشواره في المسابقة، وحصد 12 انتصارًا على التوالي في انطلاقته بالموسم الجاري، وتبقى له الفوز في 5 مباريات قادمة على التوالي من أجل معادلة الرقم القياسي للفوز المتتالي المُسجل باسمه أيضًا في الدوري، والذي حققه في موسم 2004-2005.

2. البطاقة الحمراء التي أشهرها أحمد الغندور، حكم مباراة الفريقين، في وجه مدافع الأهلي رامي ربيعة تحمل الرقم 10 خلال تاريخ مواجهات الفريق الأحمر أمام المقاولون بالعقد الأخير، فسبق وأن اُشهرت في وجه كل من شمس الدين تياجاني في 2011، ووائل جمعة في 2014، ومحمد نجيب وصبري رحيل وكريم مصطفى في 2015، كريم الديب وأحمد علي وأحمد مودي في 2016 ومحمد شعبان في 2017 وأخيرًا رامي ربيعة في 2020.

3. حسين الشحات سجل هدفه الرابع في شباك المقاولون خلال مسيرته بالدوري المصري، فجاء واحدًا منهم بقميص المقاصة موسم 2016-2017، وثلاثة بالقميص الأهلاوي بواقع هدفين في مباراة الموسم الماضي وهدفًا في لقاء الأمس.

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4. وليد سليمان نجم فريق النادي الأهلي سجل هدفه رقم 38 له مع فريقه بالدوري منذ قدومه في موسم 2011، ورفع غلة أهدافه في تاريخه بالدوري مع جميع الأندية للرقم 59، متخطًيًا أهداف صلاح أبو جريشة «الكبير»، نجم الإسماعيلي، في الخمسينات والستينات، ومعادلًا أهداف كل من رأفت عطية، نجم الزمالك والاتحاد السابق، وأحمد جعفر، هداف الفريق الأبيض السابق أيضًا.

5. الأهلي حقق فوزه رقم 51 على حساب المقاولون العرب في المباراة رقم 73 التي تجمع الطرفين في الدوري الممتاز، وتجمدت انتصارات الذئاب عند الرقم 7 والتعادلات عند الرقم 15، بينما رفع الأحمر أهدافه في شباك الفريق الأصفر للرقم 127 بعد ثنائية «الشحات» و«سليمان».

6. الأهلي يتفوق على المدرب عماد النحاس للمرة السابعة خلال تسع مناسبات جمعتهما، في حين تجمد رصيد انتصارات المدرب الشاب عند الرقم 1، كذلك التعادل في مرة وحيدة فقط.

7. الأهلي يفوز بثنائية للمرة الخامسة في ولاية مديره الفني السويسري رينيه فايلر، حيث انتصر بهدفين على حساب كل من كانو سبورت الغيني والهلال السوداني وبلاتنيوم الزيمبابوي، في دوري أبطال أفريقيا، وعلى المقاصة والمقاولون محليًا.

8. حافظ أحمد الشيخ، لاعب نادي مصر، على كونه اللاعب المصري الوحيد الذي نجح في هز شباك الأهلي هذا الموسم بالدوري بعد استمرار حفاظ محمد الشناوي على نظافة مرماه للمباراة الثانية على التوالي، إذ تلقى الأهلي هدفين فقط جاءا عن طريق «الشيخ» والإثيوبي أوكري مهاجم أسوان.

9. الأهلي أحرز 52 هدفًا في ولاية السويسري «فايلر» خلال 20 مباراة بجميع المسابقات، بنسبة 2.6 هدفًا في كل مباراة، وعجز عن التسجيل في مواجهة وحيدة كانت أمام النجم الساحلي بتونس في دوري أبطال أفريقيا.

10. رفع الأهلي رصيده من الانتصارات في مباريات الدوري المصري الممتاز على مدار تاريخه إلى الرقم 1052، حيث كان فوزه في أول مباراة له بالمسابقة في الرابع والعشرين من أكتوبر لعام 1948 بخماسية نظيفة في شباك فريق اليونان.