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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. رونالدو يدخل التاريخ من أوسع أبوابه بعد ثنائية بارما والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
واصل الدون كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي للسيدة العجوز ، تمزيق شباك الخصوم في الكالتشيو ، بتسجيله هدفين جديدين في مرمي بارما الايطالي ،في المباراة انتهت بفوز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف والتي جمعت الفريقين ضمن إطار الجولة العشرين من منافسات الدورى الايطالي.
حقق كريستيانو رونالدو رقماً قياسياً جديدا، وأصبح اول لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية بالكالتشيو، بعد الفرنسي ديفيد تريزيجية مهاجم يوفنتوس الذي سجل في 9 مباريات متتالية في موسم 2005-2006، كريستيانو رونالدو لديه فرصة ذهبية لمعادلة رقم المهاجم الفرنسي في حالة تسجيله في مباراتين قادمتين بمسابقة الدوري الايطالي.
رونالدو يمر بحالة تألق ملفت في الأيام الحالية سجل 11 هدف وصنع اخر في اخر7 مباريات خاضها مع فريقه الايطالي في الكالتشيو.
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