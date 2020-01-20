شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ عن مواجهة الأهلي والنجم الساحلي: لا بديل عن الفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية مباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، قائلاً : "لا بديل أمامنا سوى تحقيق الفوز في مواجهة الأحد المقبل؛ للاقتراب من حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي"

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر يثق بشدة في قدرات اللاعبين، وشخصية الفريق التي تحسم العديد من المواقف الصعبة، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الأهلي هذا الموسم؛ بسبب تلاحم المباريات، وخوض عدد مكثف منها في مدة زمنية قصيرة.

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يذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته بعد غد الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويمتلك الأهلي 7 نقاط في المجموعة الثانية جمعها من الفوز علي بلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني في الدور الأول من منافسات المجموعة الثانية ثم التعادل أمام بلاتينيوم في الدور الثاني من مباريات المجموعة.

وفاز الأهلي على المقاولون بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان في الدقيقتين 20 و80 ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد بإستاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.

وضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى : محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفي الهجوم جونيور أجاي، فيما ضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من -حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي، خط الوسط: محمد مجلي - معروف يوسف - كريم مصطفى وفي الهجوم سيف الدين لجزيري - شكري نجيب - محمد سالم.