شكرا لقرائتكم الدوري التونسي يكشف خطط النجم الساحلي لـ الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على 6 تسجيلات لمباريات النجم الساحلي التونسي؛ لدراسته، استعدادا لمواجهة الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستعان فايلر بتسجيلات مباريات النجم الساحلي أمام الترجي والإفريقي ونجم متلوي التونسيين في الرابطة التونسية المحترفة الأولي، بالإضافة إلى مباراتي النجم الساحلي أمام الهلال السوداني في تونس والسودان.

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ويستعين فايلر بتسجيل مباراة الذهاب بين الأهلي والنجم التي أقيمت على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا؛ لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق التونسي؛ استعدادا لمواجهة الأحد المقبل المهمة في رحلة الأهلي للمنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي.

وضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى : محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفي الهجوم جونيور أجاي، فيما ضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من -حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي، خط الوسط: محمد مجلي - معروف يوسف - كريم مصطفى وفي الهجوم سيف الدين لجزيري - شكري نجيب - محمد سالم.