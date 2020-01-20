شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي يزف نبأ سعيد لـ فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحسن حالة رمضان صبحي، لاعب الفريق الذي يعاني من مزق في العضلة الخلفية، مضيفاً أن اللاعب يخطو خطوات جيدة جدا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، قائلا: إنه يقترب تدريجيا من إعلان جاهزيته والعودة للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل.

وأوضح الجهاز الطبي لفايلر المدير الفني للفريق أن رمضان صبحي يستكمل في الوقت الحالي برنامجه العلاجي والتأهيلي في «الجيم» والملعب، على أن تشهد الأيام المقبلة خوض تدريبات الكرة بشكل خفيف، وبعدها تبدأ مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي لحين الاطمئنان على جاهزيته التامة.

Advertisements

وفاز الأهلي على المقاولون بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان في الدقيقتين 20 و80 ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد بإستاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.

وضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى : محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفي الهجوم جونيور أجاي، فيما ضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من -حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي، خط الوسط: محمد مجلي - معروف يوسف - كريم مصطفى وفي الهجوم سيف الدين لجزيري - شكري نجيب - محمد سالم.