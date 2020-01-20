شكرا لقرائتكم الأهلي يتلقي عرضا رسميا من الاتفاق السعودي للتعاقد مع وليد أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتوترت علاقه ازارو بالأهلي بعد خلافه مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق بسبب عدم الاعتماد عليه، في الوقت الذي يرغب اللاعب في المشاركة للعودة من جديد لحسابات منتخب بلاده.

وتعقد لجنة التخطيط بالأهلي اجتماعات متواصلة لحسم مصير أزارو وعدد أخر من اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء ومنهم صلاح محسن وجيرالدو وصالح جمعة خاصة الأخير الذي أعلن فايلر عدم رغبته في وجوده.

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وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن العرض لم يتضمن مقابل مادي ولكنه اشتمل على طلب الحصول على خدمات اللاعب سواء من خلال استعارته أو شرائه بشكل نهائي.

وظهر وليد أزارو بـ"جبيرة فى اليد" أثناء أداء تدريبات بالجرى حول الملعب عقب فقرة الجيم التى خضع لها على هامش مران الفريق أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ليكشف كواليس أزمته الأخيرة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر، وشارك أزارو فى مران أمس بعدما غاب عن مران أمس الاول على خلفية أزمة مباراة طنطا الأخيرة بالدورى التى اعترض أزارو على عدم المشاركة فيها فتم تغريمه ماليا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخاض المهاجم المغربى مراناً فى الجيم قبل أن يؤدى فقرة الجرى حول الملعب عدة دقائق، وظهر أزارو وفى يده "جبيرة" نتيجة إصابته فى اليد عقب اعتراضه على خروجه من تشكيل مباراة طنطا.