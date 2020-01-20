شكرا لقرائتكم اعرف شروط صالح جمعة للرحيل عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صعد صالح جمعة، لاعب وسط الأهلي، أزمته مع إدارة ناديه، بعد إعلانه رفض الخروج معاراً، مشترطاً الرحيل بشكل نهائي عن القلعة الحمراء أو الاستمرار داخل صفوف الفريق حتى نهاية عقده .
صالح جمعة أبدى حزنه من معاملته بشكل سيئ وغير مبرر من قبل فايلر، قائلا، "يتم معاملتي بشكل سيئ من قبل فايلر، ويقوم دائما باستبعادي من القائمة ومن التقسيمة في التدريبات ولا أعلم السبب".
وقضى صالح جمعة فى الأهلى 1500 يوم بخلاف أكثر من 150 يوما فى الفيصلى السعودي، وتوج مع الأهلي بـ4 ألقاب لبطولة الدورى العام، وبطولة كأس مصر، ولقب لكأس الأمم الافريقية تحت 20 سنة، وسجل 12 هدفا وصنع 13 هدفا لزملائه.
ورد فايلر على اتهامات صالح جمعة بعدم التعامل معه جيداً من قبل الجهاز الفني ، قال فايلر : أنا لا أتابع وسائل الأعلام وأي لاعب عنده شقين ..الأول في الملعب والثاني تركيز وأرى أن صالح تعرض للعقوبة لأنه لم يكن مركز مع الفريق وأتمنى لصالح مستقبل طيب ولكن في مكان أخر بعيداً عن الاهلي.
وفاز الأهلي على المقاولون بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان في الدقيقتين 20 و80 ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد بإستاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.
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