شكرا لقرائتكم تعرف على تفاصيل المشروع القومي لموهوبي الإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير وجيه المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش، عن تفاصيل انطلاق المشروع القومي لموهوبي الاسكواش الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بهدف نشر اللعبة بعد التفوق الذي حققه نجوم الفراعنة في المحافل الدولية، ويستهدف المشروع تدريب 1000 ناشيء.

وقال وجيه في تصريحات خاصة، أن المشروع ينطلق في مركز شباب الجزيرة بداية من 31 يناير الجاري والأول من فبراير المقبل يومي الجمعة والسبت، حيث تجرى اختبارات قبول اللاعبين من الساعة الواحدة وحتى الخامسة مساء.

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ويبدأ المشروع ب 125 لاعب في مركز شباب الجزيرة، ويعتبر الهدف من المشروع هو أن الدوله ستتبني 1000 ناشيء من مواليد 2012 - 2013 - 2014، حيث سيتم اختيار 20% من قوام العدد من دور الايتام و ابناء الشهداء (شرطه - جيش) ومن النقرر أن يغطي المشروع جميع محافظات الجمهورية، ويتم التسجيل علي موقع وزارة الشباب و الرياضة.

ويشرف أمير وجيه على مشروع الاسكواش، وكان مدرب الفراعنة قد نجح في نهاية العام الماضي في إضافة انجازاً جديداً في سجل شرف المدرب الوطني، بعدما قاد الفراعنة إلى حصد بطولة العالم التي أقيمت في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية بنتيجة 2/0، ليتوج المنتخب الوطني باللقب الثاني على التوالي والخامس في تاريخه.

إنجاز أمير وجيه ليس في أنه قاد الفراعنة من خارج الملعب الزجاجي لحصد البطولة، ولكنه أيضاً سبق له التتويج مع فراعنة الاسكواش بأول لقب في بطولة العالم، خلال نسخة عام 1999، حيث كان منتخب مصر يضم، أحمد براده وعمر البرلسي وأمير وجيه وعمرو شبانة، وتغلب الفراعنة على منتخب ويلز في المباراة النهائية لتتوج مصر باللقب الأول في تاريخها.