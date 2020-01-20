شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يصعد الأزمة ويرفض الخروج معاراً من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد صالح جمعة لاعب وسط الأهلى أزمته مع إدارة ناديه، بعد إعلانه رفض الخروج معاراً، مشترطاً الرحيل بشكل نهائى عن القلعة الحمراء أو الاستمرار داخل صفوف الفريق حتى نهاية عقده.

وتلقى صالح جمعة 4 عروض محلية أبرزها من أندية سموحة وإنبى، فيما لم يصل للاعب أى عرض خارجى حتى هذه اللحظة، رغم محاولات النادى الأهلى مخاطبة عدد من الأندية السعودية لإقناعهم بالحصول على خدمات اللاعب لمدة 6 أشهر، ولكن لم تحصل الإدارة الحمراء على تأكيد بالموافقة حتى هذه اللحظة، وذلك بعد اتخاذ السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر قراراً بخروجه للإعارة عقب الأزمة التى نشبت بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

صالح جمعة أبدى حزنه من معاملته بشكل سيئ وغير مبرر من قبل فايلر قائلا، "يتم معاملتى بشكل سيئ من قبل فايلر، ويقوم دائما باستبعادى من القائمة ومن التقسيمة فى التدريبات ولا أعلم السبب".

وقضى صالح جمعة فى الأهلى 1500 يوم بخلاف أكثر من 150 يوما فى الفيصلى السعودى، وتوج مع الأهلى بـ4 ألقاب لبطولة الدورى العام، وبطولة كأس مصر، ولقب لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، وسجل 12 هدفاً وصنع 13 هدفاً لزملائه.

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ورد فايلر على اتهامات صالح جمعة بعدم التعامل معه جيداً من قبل الجهاز الفنى، فايلر، "أنا لا أتابع وسائل الإعلام وأى لاعب عنده شقين.. الأول فى الملعب والثانى تركيز، وأرى أن صالح تعرض للعقوبة لأنه لم يكن مركزا مع الفريق وأتمنى لصالح مستقبل طيب ولكن فى مكان آخر بعيداً عن الأهلي".

وفاز الأهلى على المقاولون بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان فى الدقيقتين 20 و80، خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد باستاد السلام، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثانى.