شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأثنين الموافق 20 / 1 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة أسوان ووادى دجلة على ستاد أسوان الرياضى ومباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

موعد مباراة أسوان ووادى دجلة

تقام مباراة أسوان ووادى دجلة فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الأثنين على ستاد أسوان الرياضى فى مواجهة صعبة للفريقين اللذان يصارعان على النجاة من دوامة الهبوط للقسم الثانى ويدخل تماسيح النيل مباراة اليوم بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع الانتاج الحربى بهدف لكل فريق فى إطار نفس الجولة.

ويقبع أسوان فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراة واحدة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً بينما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً .

Advertisements

موعد مباراة طلائع الجيش والإتحاد السكندرى

تقام مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع بيراميدز بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.



القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر 3 وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً.القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.