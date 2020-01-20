الارشيف / اخبار الرياضه

مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأثنين الموافق 20 / 1 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة أسوان ووادى دجلة على ستاد أسوان الرياضى ومباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى على ستاد جهاز العسكرى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

 

موعد مباراة أسوان ووادى دجلة 

 

تقام مباراة أسوان ووادى دجلة فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الأثنين على ستاد أسوان الرياضى فى مواجهة صعبة للفريقين اللذان يصارعان على النجاة من دوامة الهبوط للقسم الثانى ويدخل تماسيح النيل مباراة اليوم بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع الانتاج الحربى بهدف لكل فريق فى إطار نفس الجولة.

 

f31becbd6d.jpg

 

ويقبع أسوان فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراة واحدة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً بينما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً .

Advertisements

 

موعد مباراة طلائع الجيش والإتحاد السكندرى

 

 

تقام مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع بيراميدز بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

7579cb2b5b.jpg

 

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر 3 وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً.
القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

 

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا