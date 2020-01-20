مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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تقام مباراة أسوان ووادى دجلة فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الأثنين على ستاد أسوان الرياضى فى مواجهة صعبة للفريقين اللذان يصارعان على النجاة من دوامة الهبوط للقسم الثانى ويدخل تماسيح النيل مباراة اليوم بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع الانتاج الحربى بهدف لكل فريق فى إطار نفس الجولة.
ويقبع أسوان فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراة واحدة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً بينما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً .
تقام مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع بيراميدز بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.
القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز
من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.
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