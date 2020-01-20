شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان رجل المهام الصعبة في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش وليد سليمان فترة انتعاشة كروية داخل النادى الأهلي، واستطاع "الحاوى" مؤخراً قيادة الفريق الأحمر لتحقيق فوز مهم بثنائية نظيفة أمام المقاولون العرب، فى اللقاء الذى جمعهما أمس الأحد على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما شارك فى الشوط الثانى للمباراة بديلا ليسجل هدف تأمين الثلاث نقاط للمارد الأحمر.

9 أهداف لوليد سليمان فى الدورى حتى الآن

رغم اعتماد رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على وليد سليمان بديل وليس أساسيا، إلا أن الحاوى سجل 9 أهداف حتى الآن بالقميص الأحمر خلال الموسم الجارى، جاءت بواقع 6 أهداف فى الدورى العام، و3 أهداف أخرى فى دورى أبطال أفريقيا، خلال مشاركته فى 17 مباراة مع الأهلي.

وليد سليمان يحتل المركز الثالث فى قائمة الهدافين

احتل وليد سليمان، صانع ألعاب القلعة الحمراء، المركز الثالث فى جدول ترتيب هدافى الدورى العام والأول للفريق الأحمر، وجاء ترتيب الهدافين فى الدورى كالتالى: محمد شريف لاعب إنبى فى المركز الأول برصيد 8 أهداف، حسام حسن لاعب سموحة برصيد 6 أهداف، وثالثاً وليد سليمان برصيد 6 أهداف أيضاً.

وليد سيلمان رجل المهام الصعبة

يعتبر صاحب الـ 35 عاماً، رجل المهام الصعبة فى النادى الأهلي، ليس لإحراز الأهداف فقط أو صناعته بل لأن جميع أهداف الحاوى مؤثرة وحاسمه مع الفريق الأحمر، وهو ما أكدته مباراة المقاولون الأخيرة، حيث كاد الأهلى يفقد الثلاث نقاط بعد تعرض رامى ربيعة مدافع الفريق للطرد قبل نهاية المباراة بربع ساعة ليلعب الأهلى منقوصاً، وأوشك ذئاب الجبل على معادلة النتيجة قبل أن يتدخل الحاوى برأسية قوية سكنت شباك محمود أبو السعود لتؤمن الثلاث نقاط للفريق الأحمر الذى ابتعد بالصدارة برصيد 36 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن المقاولون صاحب المركز الثانى برصيد 29 نقطة، ويتبقى للمارد الأحمر مباراتين مؤجلتين.