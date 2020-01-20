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مركز شباب الجزيرة يحتضن المشروع القومي لمواهب الاسكواش نهاية يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير وجيه، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لرجال الاسكواش، تفاصيل انطلاق المشروع القومى لمواهب الاسكواش الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بهدف نشر اللعبة، بعد التفوق الذى حققه نجوم الفراعنة فى المحافل الدولية، ويستهدف المشروع تدريب 1000 ناشئ.

وقال وجيه، فى تصريحات خاصة، إن المشروع ينطلق فى مركز شباب الجزيرة بداية من 31 يناير الجارى والأول من فبراير المقبل يومى الجمعة والسبت، وتجرى اختبارات قبول اللاعبين من الساعة الواحدة وحتى الخامسة مساء.

ويبدأ المشروع بـ125 لاعباً فى مركز شباب الجزيرة، ويعتبر الهدف من المشروع هو أن الدولة ستتبنى 1000 ناشئ من مواليد 2012 - 2013 - 2014، حيث سيتم اختيار 20% من قوام العدد من دور الأيتام وأبناء الشهداء (شرطه - جيش) ومن المقرر أن يغطى المشروع جميع محافظات الجمهورية، ويتم التسجيل على موقع وزارة الشباب والرياضة.

ويشرف أمير وجيه على مشروع الاسكواش، وكان مدرب الفراعنة قد نجح فى نهاية العام الماضى فى إضافة إنجاز جديد فى سجل شرف المدرب الوطني، بعدما قاد الفراعنة لحصد بطولة العالم التى أقيمت فى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب الفوز على إنجلترا فى المباراة النهائية بنتيجة 2/0، ليتوج المنتخب الوطنى باللقب الثانى على التوالى والخامس فى تاريخه.

إنجاز أمير وجيه ليس فى أنه قاد الفراعنة من خارج الملعب الزجاجى لحصد البطولة، ولكنه أيضاً سبق له التتويج مع فراعنة الاسكواش بأول لقب فى بطولة العالم، خلال نسخة عام 1999، حيث كان منتخب مصر يضم، أحمد براده وعمر البرلسى وأمير وجيه وعمرو شبانة، وتغلب الفراعنة على منتخب ويلز فى المباراة النهائية لتتوج مصر باللقب الأول فى تاريخها.

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