أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 19 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 19 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يتخطى كمين الذئاب بثنائية ويواصل تربعة على صدارة الدوري
الأهلي يتخطى كمين الذئاب بثنائية ويواصل تربعة على صدارة الدوري
انتهت مباراة الأهلي والمقاولون العرب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان في الدقيقتين 20 و80 ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد بإستاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.
اللجنة الخماسية: لا نفكر فى الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة.. الفيفا يمنعنا
كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أنه لا يوجد تفكير فى الترشح للانتخابات المقبلة للجبلاية، خاصة أن هناك اتفاقاً رسمياً مع مسئولى الاتحاد الدولى "فيفا" بعدم الترشح للانتخابات أو التواجد بالتعيين داخل مجلس الجبلاية.
محمد بركات ممثلاً عن منتخب مصر في قرعة تصفيات كأس العالم
يحضر محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مراسم قرعة دور المجموعات من التصفيات الأولية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2020 والتي تقام الثلاثاء المقبل باحد فنادق القاهرة الكبري.
فايلر يمنح لاعبى الأهلى راحة من التدريبات غداً
قرر جهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة رينيه فايلر ، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غداً، الاثنين، ويستأنف الفريق تدريباته بعد غد، الثلاثاء، فى إطار استعداده لمواجهة النجم الساحلى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها الأحد المقبل.
مصدر: صالح جمعة يمتلك عروضا محلية للرحيل عن الأهلي
كشف مصدر مقرب من صالح جمعة، لاعب وسط الأهلي ، أن اللاعب تلقى 4 عروض من أندية محلية خلال الساعات الماضية، بعد اتخاذ السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر قراراً بخروجه للإعارة عقب الأزمة التي نسبت بين الطرفيين خلال الساعات الماضية.
رسميًا.. الزمالك ينهى إجراءات قيد كاسونجو قبل مواجهة مازيمبى
أنهى مسؤولو الزمالك إجراءات قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق بشكل رسمى، اليوم الأحد، ليصبح بذلك اللاعب الكونغولى جاهزاً للمشاركة مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد قيده بالقائمتين المحلية والأفريقية، وبذلك أنهى مسؤولو قلعة ميت عقبة ملف انتقالات الشتاء بالنسبة للوافدين للفريق باستعادة المهاجم الكونغولى، حيث يمتلك الأبيض استبدالا وحيدا فى قائمته واستغله مسؤولو الزمالك فى قيد كاسونجو وذلك على حساب التونسى حمدى النقاز الذى انقطع عن تدريبات الفريق.
الزمالك يسلم اتحاد الكرة خطاب استبدال "النقاز" بالقائمة بسبب الفيفا
سلم مسؤولو الزمالك خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم لاستبدال التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق، من قائمة الفريق لحفظ حقوق الأبيض فى اللاعب، بعد انقطاعه عن التدريبات وتقديمه شكوى ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لفسخ التعاقد مع قلعة ميت عقبة، وجاء الخطاب الذى سلمه إلى اتحاد الكرة يتضمن طلبا من النادى الأبيض بعدم إرسال بطاقة حمدى النقاز لأى نادٍ إلا بالحصول على خطاب من الزمالك بشأن المسألة.
ثنائي الزمالك يدعمان وليد أزارو بعد أزمته مع الأهلى
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