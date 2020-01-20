أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 19 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 19 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يتخطى كمين الذئاب بثنائية ويواصل تربعة على صدارة الدوري

الأهلي يتخطى كمين الذئاب بثنائية ويواصل تربعة على صدارة الدوري

انتهت مباراة الأهلي والمقاولون العرب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان في الدقيقتين 20 و80 ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد بإستاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.

اللجنة الخماسية: لا نفكر فى الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة.. الفيفا يمنعنا

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أنه لا يوجد تفكير فى الترشح للانتخابات المقبلة للجبلاية، خاصة أن هناك اتفاقاً رسمياً مع مسئولى الاتحاد الدولى "فيفا" بعدم الترشح للانتخابات أو التواجد بالتعيين داخل مجلس الجبلاية.

محمد بركات ممثلاً عن منتخب مصر في قرعة تصفيات كأس العالم

يحضر محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مراسم قرعة دور المجموعات من التصفيات الأولية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2020 والتي تقام الثلاثاء المقبل باحد فنادق القاهرة الكبري.