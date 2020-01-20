شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فايلر والوصايا السبع.. المدرب السويسري يخطط لأرقام قياسية بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدفع سلسلة الانتصارات المتتالية للأهلي مع المدرب السويسري رينيه فايلر جماهير الأهلي لرفع سقف الأحلام والطموحات، وتمنى المزيد من الأرقام الأسطورية التى يقترب منها فايلر شيئًا فشيئًا، بمستوى ثابت ونتائج مبهرة وانتصارات متتالية.

فايلر لا يفوت أسبوعا إلا ويسقط ضحية جديدة من ضحاياه فى طريق الأهلي السريع نحو صدارة الدوري والاحتفاظ باللقب المقرب للنادي وجماهيره.

وحقق فريق الأهلي فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد بإستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدوري الممتاز.

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أحرز هدفي الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 20 ووليد سليمان في الدقيقة 80، وشهدت المباراة طرد رامي ربيعة في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيمت توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.

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