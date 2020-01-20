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الاتحاد السكندرى ضيفاً ثقيلا على الطلائع فى ستاد جهاز الرياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندرى فى الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع بيراميدز بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

 

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر 3 وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً.

 

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وطالب طارق يحيى المدير الفنى للطلائع لاعبيه بتجنب الأخطاء الدفاعية الساذجة التى يقعون فيها، وتكلفهم أهدافاً غريبة ونزيف للنقاط بشكل مستمر، وشدد المدير الفنى على لاعبيه ضرورة عدم تكرار مثل هذه الأخطاء الساذجة فى مواجهة زعيم الثغر ،ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام زعيم الثغر مكون من : "محمد بسام ، محمد أبوالمجد بوشا، علي الفيل، أحمد سامي، عاصم صلاح ، عمرو عماد السيسي، الجابوني فرانك ستيفين أنجوانجا، مهند لاشين ، السنغالي تالا نداي، عمرو جمال، أحمد عبدالرحمن زولا".

 

ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى لخطف النقاط الثلاث وإستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق قبل مواجهة الاسماعيلى بالبطولة العربية ، ويبدو التشكيل المتوقع لزعيم الثغر أمام الطلائع مكون من : "عماد السيد ، السيد سالم ، محمد أنور ، محمود رزق ، مروان عطية ، محمود شعبان ، أحمد نبيل "  مانجا " ، نور السيد ،اكوى ، خالد قمر ، رزاق سيسيه".

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