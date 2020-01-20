شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهدد اللاعبين بعقوبات مغلظة قبل مباراة الاتحاد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادى الاسماعيلي، لاعبيه وأعضاء الجهاز المعاون للفرنسى ديديه جوميز بضرورة عدم التحدث فى وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة، لفرض مزيد من التركيز والجدية على استعدادات الدراويش لأهم مباراة فى الموسم أمام زعيم الثغر، وشدد المنياوى على لاعبيه عزمه توقيع عقوبات مادية مغلظة حال كسر حاجز الصمت الإعلامى قبل المباراة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بالدور ربع النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال الأحد المقبل فى السادسة مساءً باستاد الإسماعيلية، وانتهت مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، ويواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

من جهته أخطر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، لاعبى الفريق بصرف القسط الثانى من عقودهم والمقدرة بنسبة 25% عقب مواجهة سموحة بالدورى لتحفيزهم قبل مواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية، وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

وكان المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، قد عقد جلسة مع باهر المحمدى كابتن الفريق قبل السفر للإسكندرية، لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحة، وحرص رئيس النادى على التحدث مع المحمدى لإنهاء أزمته الأخيرة، حيث شدد على اللاعب بضرورة إغلاق ملف الرحيل عن قلعة الدراويش فى الوقت الراهن، وإبلاغ كل اللاعبين بهذا القرار للتركيز فى التحديات المقبلة للفريق الأصفر سواء على الصعيد المحلى أو العربى.