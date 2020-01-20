قصة صور.. نجوم الكرة و المدام يرفعان شعار " معاك بضحك بصوت عالى "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النصف الحلو فى حياة أى رجل لا يمكن أن ينكر أحد دوره ، فمقولة وراء كل رجل عظيم إمرأة ، أثبت نجوم الكرة إنها حقيقة فى ظل ما يتغلبون عليه زوجاتهم من صعوبات الحياة فى ظل إرتباط أزواجهم بالمباريات و التدريبات و المعسكرات طوال الوقت .
و يستغل دائما نجوم الكرة أوقات فراغهم فى وقت العطلة بقضاؤه مع المدام و فلذات أكبادهم ، حيث نجد أن السعادة تسيطر على نجوم الكرة فى هذه اللحظات فى ظل رصدهم هذه الأوقات على السوشيال ميديا .
كما نجد أن ضحكة نجوم الكرة تخرج من القلب فى اللقطات التى تجمعهم مع نصفهم الحلو بعيدا عن الساحرة المستديرة و أجواء النجومية .
ومن أبرز النجوم اللذين يرصدون أوقاتهم السعيدة مع زوجاتهم على السوشيال ميديا ، هم أحمد عادل عبد المنعم حارس مصر المقاصة الحالى و زوجته ناريمان و محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب المحترف فى الدورى الإنجليزى و زوجته روان و أحمد الشيخ نجم الأهلى و زوجته ندى و عماد متعب نجم الأهلى السابق و زوجته ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم و باسم مرسى لاعب الإنتاج الحربى و زوجته و محمد عواد حارس الزمالك الحالى و زوجته حنين ورمضان صبحى نجم الاهلى و زوجته حبيبة إكرامى أبنه حارس مرمى الأهلى الأسبق إكرامى الشحات و شقيقة حارس الأحمر الحالى شريف إكرامى و أحمد فتحى جوكر الأهلى و زوجته نورا .
و يرصد الخليج 365 لقطات تبرز ضحكة نجوم الكرة من القلب مع المدام فى الصور التالية :
محمد عواد و حنين
عماد متعب و زوجته يارا نعوم
تريزيجيه و زوجته روان
رمضان صبحى و زوجته حبيبة
أحمد فتحى و زوجته نورا
أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة و زوجته ناريمان
باسم مرسى و زوجته
أحمد الشيخ و زوجته ندى 1
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