شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى .. الاهلى يواصل الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الاحد 19 / 1 / 2020 مباراة واحدة فقط ضمن الجولة الرابعة عشر حيث أستضاف الاهلى نظيره المقاولون العرب على ستاد السلام . ويواصل فريق الاهلى تصدره جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 36 نقطة من تحقيق الفوز فى 12 مباراة متتالية . الأهلي يتخطى كمين الذئاب بثنائية ويواصل تربعة على صدارة الدوري انتهت مباراة الأهلي والمقاولون العرب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان في الدقيقتين 20 و80 ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد بإستاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني. Advertisements ويأتى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى كالتالى : ويأتى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى كالتالى :

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