شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُخطط لحسم صفقة أحمد حجازي مبكراً .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إدارة الأهلي تستعد مُبكراً لانتقالات الصيف المقبلة خاصة وأن الفريق الأحمر أنهى سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعدما ضم الثنائي كهربا وآليو بادجي ولم يعد لديه أماكن شاغرة في القائمة من أجل ضم لاعبين جدد، وتؤكد المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء أن بوصلة الاهلي بدأت تتجه حالياً تحو تدعيم الدفاع حيث يعاني هذا المركز من إصابات مُتتالية أصابت الجهاز الفني بحالة من القلق والترقب دائماً لذا طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق ضرورة تدعيم هذا المركز.

وتُشير المعلومات إلى أن أحمد حجازي مدافع المنتخب الاول ونادي ويست بروميتش الإنجليزي سيكون صفقة شبه مؤكدة للأهلي الصيف المقبل لرغبة الاهلي في استعادته من جديد لتدعيم الدفاع بجانب عدم مُمانعة المدافع الدولي في العودة للدوري المصري في ظل عدم مشاركته مع ناديه بشكل مُستمر بدوري القسم الثاني في أنجلترا، وسيكون التعاقد مع أحمد حجازي أحد أهم الملفات في الاهلي خلال الفترة المقبلة في ظل القناعة التام بقدرات اللاعب بجنب حاجة الفريق لجهوده بجانب رغبة اللاعب في العودة وهو ما يثسهّل من مهمة الاهلي في إتمام الصفقة خلال ميركاتو الصيف المقبل وأن كانت العروض الأخرى التى ستصل حجازي ستكون منافس شرس للأهلي خاصة وأن نادي إتحاد جدة السعودي حاول ضم مدافع المنتخب الوطني في يناير الجاري لكن المفاوضات بين النادي السعودي ونظيره الإنجليزي لم تنجح ليستمر اللاعب في ويست بروميتش.

بعيداً عما سبق، أغلق الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر ملف بطولة الدوري وبدأ التركيز في البطولة الأهم وهي بطولة أفريقيا حيث سيخوض الأحمر مباراة قوية الأحد المقبل مع النجم الساحلي التونسي بإستاد السلام في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي يحاول خلالها الأهلي تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية بعد التعادل الأخير أمام بلاتينيوم بزيمبابوي في الجولة الرابعة ، ويُجهّز الجهاز الفني مهاجم الفريق الجديد آليو بادجي لقيادة الهجوم في لقاء النجم الساحلي بعد التعاقد معه مؤخراً قادماً من رابيد فينا النمساوي مقابل مليوني يورو وخاض اللاعب السنغالي برنامج تأهيل خلال الأيام الماضية على أن يبدأ من اليوم المشاركة في التدريبات الجماعية.

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