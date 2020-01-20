شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب الجديد يحسم إسم محترف سلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت الساعات الماضية قبول اعتذار عصام عبد الحميد المدير الفنى مع تولى علاء عبدون مدرب فريق السلة المسئولية فى المباراتين المقبلتين للفريق.
وقام الأمريكى إيرفينج والكر لاعب سلة الفريق بفسخ عقده مع النادى، لذا يبحث الأبيض عن تدعيم صفوفه بلاعب محترف بعد رحيل والكر ومن قبله ستوجلين .
ومن المقرر أن يستقر مسئولى الزمالك على المدير الفنى الجديد خلال الساعات المقبلة ، ليكمل مهمة الفريق الأبيض فى البطولات ومنها بطولة دورى السوبر ومن بعدها الافرو ليج وكذلك اختيار المحترف القادم في ميت عقبة على أن يستبعد الامريكى ستوجلين من الاختبارات خاصة وأنه رحل بعد أزمة مع الجهاز الفنى والإدارى قبل مباراة لقب السوبر امام الجزيرة.
ورغم أن ستوجلين يريد العودة مرة أخرى لميت عقبة مع تقليل قيمة عقده إلا أن مصدر مسئول فى الجهاز الفني أكد أنه ليس ضمن المرشحين الانضمام والعودة للفريق مرة أخرى على أن يكون الاختيار وفقا لوجهة نظر المدرب الجديد القادم .
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