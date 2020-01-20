شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر علي وضع بند تعارض المصالح ويرفض بند منع الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على وضع بند تعارض المصالح في شروط الترشح لانتخابات الجبلاية، المقرر إجراؤها خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين واستبعاد بند منع الإعلاميين من الترشح للانتخابات المقبلة وتم الاستقرار علي استبعاد اَي شخص من الانتخابات سيكون ذو مصلحة عامة من قريب أو بعيد بأمور تخص اتحاد الكرة.

أكد مسئولو اتحاد الكرة انه سيتم وضع معظم البنود في لائحة النظام الأساسي للكرة المصرية معتمدة أو مستمدة من لائحة الاتحاد الدولي "الفيفا" من حيث عدد المرشحين أو المقاعد المخصصة للمرأة حتي لا يكون هناك اعتراضات علي اللائحة .

واستقرت اللجنة على أن يكون عدد المجلس الجديد 9 بينهم سيدتان على أن يتم التصويت على هذا المقترح فى الجمعية العمومية العادية لتعديل اللائحة ، ووافقت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على استمرار بند الـ8 سنوات فى اللائحة، والذى يمنع أى عضو من الترشح أكثر من دورتين متتاليتين بالجبلاية.

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دارت مناقشات بين مسئولة الفيفا واللجنة الخماسية باتحاد الكرة على مدار الأيام الماضية، وطرحت ساليمون على اللجنة زيادة بند الـ8 سنوات إلى 12 عاما أى 3 دورات أسوة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم، وهو ما اعترض عليه مسئولو اللجنة الخماسية وتمسكوا باستمرار بند الـ8 سنوات، وسيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية للجبلاية فى الاجتماع المقبل للتصويت عليه في الجمعية للعمومية المقبلة والتي لم يتم تحديد موعدها النهائي بعد.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أنه لا يوجد تفكير فى الترشح للانتخابات المقبلة للجبلاية، خاصة أن هناك اتفاقاً رسمياً مع مسئولى الاتحاد الدولى "فيفا" بعدم الترشح للانتخابات أو التواجد بالتعيين داخل مجلس الجبلاية ، قال مسئولو اتحاد الكرة إن اللجنة موجودة لأهداف معينة وهى تطوير كرة القدم المصرية، ونعمل بدون أهداف أو مجاملات لأندية أو أشخاص بعينها، ونعمل للصالح العام، وهو ما ظهر ويظهر منذ تواجدنا فى الجبلاية، وإنهاء العديد من الملفات المهمة فى الفترة المقبلة، وعلى رأسها لائحة النظام الأساسى، إلى جانب تطوير دورى القسم الثانى، وتطبيق تقنية حكم الفيديو أو الـvar فى الدورى المصرى لتكون أول دولة أفريقية تطبق هذا الأمر.