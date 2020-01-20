شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات متكافئة فى إنطلاقة المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مباريات الدور الثانى للمجموعة الثانية التى تضم اندية القاهرة والقناة بإقامة 6 مواجهات غاية فى القوة والندية بعد وصول المسابقة للمنتصف وأصبح لكل نقطة حسابها خاصة بعد إصرار مسئولى اتحاد الكرة على تطبيق دورى المحترفين فى الموسم المقبل وهبوط خمس فرق من كل مجموعة وهو ما يصعب من اللقاءات المقبلة .

فعلى ستاد السكة الحديد يستضيف الداخلية صاحب المركز الثانى للمجموعة برصيد 19 نقطة نظيره سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 27 نقطة فى مواجهة صعبة للفريقين فالاول يدرك تماما أهمية الثلاث نقاط والإقتراب خطوة كبيرة من صاحب الصدارة ، بينما يسعى أبناء سيراميكا للإبتعاد اكثر واكثر بالمركز الأول والتاكيد مبكرا على الصعود ، فى الوقت الذى يخرج فيه الترسانة المعدل بقيادة محمد صلاح صاحب المركز العاشر برصيد 9 نقاط لمواجهة منتخب السويس صاحب المركز الرابع برصيد 17 نقطة فى مواجهة ثأرية وصعبة للفريقين بالرغم من فارق النقاط .

فالشواكيش قاموا بتدعيم صفوفهم فى فترة الإنتقالات الشتوية بالعديد من الصفقات القوية أملا فى اللحاق بركب الأندية المستمرة بالقسم الثانى بعد تبخر حلم المنافسة على الصعود للأضواء فى المقابل يسعى لاعبو السويس للرد على مديرهم الفنى السابق محمد صلاح الذى رحل لقيادة الترسانة لذا فإن المواجهة ستكون صعبة للطرفين ، كما يستضيف النجوم صاحب المركز السابع برصيد 14 نقطة فى اللقاء الأول لأحمد سارى كمديرا فنيا للفريق مع القناة بقيادة حمزة الجمل صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة .

كما يلتقى شبين بقيادة سمير كمونه مع بتروجت المتحفز صاحب المركز السادس برصيد 15 نقطة فى مواجهة قوية بين الفريقين ، وفى لقاء الهروب من القاع يواجه المريخ البورسعيدى فى اللقاء الاول لاحمد العجوز كمديرا فنيا للفريق مع الزرقا بقيادة عبد اللطيف الدومانى والذى يحتل قاع الجدول برصيد 4 نقاط ، فى الوقت الذى يستضيف فيه النصر بقيادة السيد عيد صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة فريق كوكاكولا الذى يحتل المركز الخامس برصيد 16 نقطة .